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Никита Добрынин и Даша Квиткова отдыхают на Бали

13.01.2020

Самая романтическая пара, которая встретилась на проекте «Холостяк»-9, отдыхает на Бали. Никита Добрынин и Даша Квиткова ранее рассказали о планах на Новый год. Начало 2020-го влюбленные проводят на райском острове, откуда делятся яркими фотографиями. Подробнее читайте в материале.

никита добрынин и даша квиткова

Еще в Киеве в эксклюзивном интервью для редакции сайта STB.UA Никита и Даша признались, что планируют улететь в теплые края. Местом, где пара останется на месяц, оказалось Бали. 

никита добрынин

Уже около недели двое активно делятся невероятными снимками из тропических мест. В первые несколько дней Никита встретил своих друзей в шумном городе Чангу. Продолжают влюбленные отдых в тихом Убуде, где на каждом шагу расположены веганские кафе и школы по йоге.

«Просыпаемся под шум птиц и запах бали-кофе», — признался теле- и радиоведущий.

никита добрынин

Даша впервые занялась серфингом. Девушка говорит, что как только попробовала встать на доску, так сразу же почувствовала адреналин. И ни одна волна не смогла вытащить ее на берег и остановить. 

даша квиткова

Сегодня пара переезжает в новый отель и вскоре поделится новыми впечатлениями. 

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