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40-летие в Мексике: Максим Чмерковский отметил день рождения

20.01.2020

Главный герой первого сезона романтического реалити «Холостяк» Максим Чмерковский отметил свое 40-летие в Мексике. 17 января мужчина праздновал день рождения в кругу семьи, а снимками с отпуска поделился в Instagram.  

максим чмерковский

Максим Чмерковский открыто показывает свою любовь к супруге. Личную жизнь двое не скрывают, ведь сторонники мнения, что счастье не сможет разрушить ни одна камера. Свой день рождения мужчина провел с любимой в Мексике, где отметил 40-летие под шум волн. 

максим чмерковский

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Опубликовав снимок с Петой, Макс признался, что всему заслуга его возлюбленной. «Я поражен количеством любви, которую я получил сегодня. Это был особенный день».

Чмерковский также отметил, что именно жена сделала его лучше во всех отношениях: «Я не могу дождаться, чтобы провести остаток своей жизни с тобой. Спасибо за все, что произошло, и за все, что произойдет. Я люблю тебя каждой клеткой моего тела». 

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