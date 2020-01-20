Топ-25 книг от победительницы «Холостяк»-8 Иванки
20.01.2020
Уже 9 сезонов подряд Холостяки доказывают, что больше всего им нравятся умные девушки. А знания, мудрость и культуру всегда можно найти в надежном источнике – книге. Что читает победительница «Холостяк»-8 Иванка – узнайте в материале.
Иванка всегда отличалась своей сдержанностью и благоразумием. Такие качества не оставили Рождена равнодушным. Загадочность и богатый внутренний мир побудили Холостяка еще больше обращать внимание на девушку. В результате мужчина сделал свой главный выбор, подарив кольцо Иванке. Но это и не удивительно, ведь, кроме красивой внешности, она сочетает в себе ум, интеллект и мудрость. В своем Instagram девушка поделилась топ-25 книг.
Больше по теме: Какие книги почитать в 2020 году, рассказала Надежда Матвеева
- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
- Федор Достоевский «Преступление и наказание»
- Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
- Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»
- Уильям Шекспир «Гамлет, принц Датский»
- Джек Лондон «Белый Клык»
- Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»
- Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»
- Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
- Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
- Павлюк Илларион «Белый пепел»
- Ольга Фреймут «Где ест и с кем спит Фреймут»
- Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку»
- Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
- Регина Бретт «Бог никогда не моргает»
- Эмили Нагоски «Как хочет женщина?»
- Жан Бодрийяр «Симулякры и симуляции»
- Фил Найт «Продавец обуви»
- Мейсон Карри «Режим гения. Распорядок дня великих людей»
- Валерий Синельников «Возлюби болезнь свою»
- Эрик Берн «Игры, в которые играют люди»
- Виктор Франкл «Человек в поисках смысла»
- Фенни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»
- Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
- Даниел Киз «Таинственная история Билли Миллигана», «Цветы для Элджернона»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImhvbG9zdHlhay5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Х-фактор: последние новости
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа