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Какой Холостяк вам подойдет?

28.01.2020

Холостяком 10-го сезона стал пилот по имени Макс. Уже 6 марта  мы увидим, как мужчина начнет строить свои отношения на проекте. А вот некоторые из девяти главных героев предыдущих сезонов успешно создали свои семьи. Все они разные, начиная от спортсменов, танцоров и заканчивая известными певцами и даже принцами. Давайте же проверим, с кем из девяти Холостяков вы смогли бы успешно построить любовь?

холостяк 9

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