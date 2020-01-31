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Григорий Решетник больше рассказал о Холостяке 10 сезона

31.01.2020

6 марта на СТБ стартует долгожданный 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал пилот и владелец летной школы в Майами – Макс. В преддверии премьеры ведущий проекта Григорий Решетник поделился впечатлениями от знакомства с Холостяком, а также признался, чем удивит новый сезон. Подробнее читайте в материале.

Решетник

«С Максом мы сразу подружились, потому что очень близки по духу. У него пылкий характер, и в общении сразу ощущается темперамент, его огонь, прежде всего по отношению к девушкам. На каком-то этапе, я уверен, участницы поголовно будут очарованы энергетикой нашего «неземного» Холостяка (улыбается. — Прим. ред.), – поделился ведущий проекта. – Он классный, он настоящий и в то же время очень рассудительный и глубокий».

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Также ведущий признался, что в 10 сезоне зрителей «Холостяка» ждут очень неожиданные повороты. 

«Это будет происходить и на свиданиях, и во время общения тет-а-тет.  Не секрет, что многие участницы пересматривали предыдущие сезоны, к чему-то готовились. Но здесь все зависит только от решений самого Холостяка», – рассказал Григорий Решетник

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