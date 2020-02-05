Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImhvbG9zdHlhay5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Топ-25 книг от победительницы «Холостяк»-8 Иванки

05.02.2020

Уже 9 сезонов подряд Холостяки доказывают, что больше всего им нравятся умные девушки. А знания, мудрость и культуру всегда можно найти в надежном источнике – книге. Что читает победительница «Холостяк»-8 Иванка – узнайте в материале.

Больше по теме: Холостяк 2020 – кто стал Холостяком 10 в Украине

Иванка всегда отличалась своей сдержанностью и благоразумием. Такие качества не оставили Рождена равнодушным. Загадочность и богатый внутренний мир побудили Холостяка еще больше обращать внимание на девушку. В результате мужчина сделал свой главный выбор, подарив кольцо Иванке. Но это и не удивительно, ведь, кроме красивой внешности, она сочетает в себе ум, интеллект и мудрость. В своем Instagram девушка поделилась топ-25 книг.

Больше по теме: Какие книги почитать в 2020 году, рассказала Надежда Матвеева

  1. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
  2. Федор Достоевский «Преступление и наказание»
  3. Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
  4. Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»
  5. Уильям Шекспир «Гамлет, принц Датский»
  6. Джек Лондон «Белый Клык»
  7. Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»
  8. Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»
  9. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
  10. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
  11. Павлюк Илларион «Белый пепел»
  12. Ольга Фреймут «Где ест и с кем спит Фреймут»
  13. Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку»
  14. Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
  15. Регина Бретт «Бог никогда не моргает»
  16. Эмили Нагоски «Как хочет женщина?»
  17. Жан Бодрийяр «Симулякры и симуляции»
  18. Фил Найт «Продавец обуви»
  19. Мейсон Карри «Режим гения. Распорядок дня великих людей»
  20. Валерий Синельников «Возлюби болезнь свою»
  21. Эрик Берн «Игры, в которые играют люди»
  22. Виктор Франкл «Человек в поисках смысла»
  23. Фенни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»
  24. Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
  25. Даниел Киз «Таинственная история Билли Миллигана», «Цветы для Элджернона»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить