Топ-25 книг от победительницы «Холостяк»-8 Иванки

Уже 9 сезонов подряд Холостяки доказывают, что больше всего им нравятся умные девушки. А знания, мудрость и культуру всегда можно найти в надежном источнике – книге. Что читает победительница «Холостяк»-8 Иванка – узнайте в материале.

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Иванка всегда отличалась своей сдержанностью и благоразумием. Такие качества не оставили Рождена равнодушным. Загадочность и богатый внутренний мир побудили Холостяка еще больше обращать внимание на девушку. В результате мужчина сделал свой главный выбор, подарив кольцо Иванке. Но это и не удивительно, ведь, кроме красивой внешности, она сочетает в себе ум, интеллект и мудрость. В своем Instagram девушка поделилась топ-25 книг.

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Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» Федор Достоевский «Преступление и наказание» Эрих Мария Ремарк «Три товарища» Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери» Уильям Шекспир «Гамлет, принц Датский» Джек Лондон «Белый Клык» Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества» Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Павлюк Илларион «Белый пепел» Ольга Фреймут «Где ест и с кем спит Фреймут» Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку» Джейн Остин «Гордость и предубеждение» Регина Бретт «Бог никогда не моргает» Эмили Нагоски «Как хочет женщина?» Жан Бодрийяр «Симулякры и симуляции» Фил Найт «Продавец обуви» Мейсон Карри «Режим гения. Распорядок дня великих людей» Валерий Синельников «Возлюби болезнь свою» Эрик Берн «Игры, в которые играют люди» Виктор Франкл «Человек в поисках смысла» Фенни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Даниел Киз «Таинственная история Билли Миллигана», «Цветы для Элджернона»

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