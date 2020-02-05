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Топ-25 книг от победительницы «Холостяк»-8 Иванки
Уже 9 сезонов подряд Холостяки доказывают, что больше всего им нравятся умные девушки. А знания, мудрость и культуру всегда можно найти в надежном источнике – книге. Что читает победительница «Холостяк»-8 Иванка – узнайте в материале.
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Иванка всегда отличалась своей сдержанностью и благоразумием. Такие качества не оставили Рождена равнодушным. Загадочность и богатый внутренний мир побудили Холостяка еще больше обращать внимание на девушку. В результате мужчина сделал свой главный выбор, подарив кольцо Иванке. Но это и не удивительно, ведь, кроме красивой внешности, она сочетает в себе ум, интеллект и мудрость. В своем Instagram девушка поделилась топ-25 книг.
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- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
- Федор Достоевский «Преступление и наказание»
- Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
- Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»
- Уильям Шекспир «Гамлет, принц Датский»
- Джек Лондон «Белый Клык»
- Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»
- Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»
- Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
- Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
- Павлюк Илларион «Белый пепел»
- Ольга Фреймут «Где ест и с кем спит Фреймут»
- Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку»
- Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
- Регина Бретт «Бог никогда не моргает»
- Эмили Нагоски «Как хочет женщина?»
- Жан Бодрийяр «Симулякры и симуляции»
- Фил Найт «Продавец обуви»
- Мейсон Карри «Режим гения. Распорядок дня великих людей»
- Валерий Синельников «Возлюби болезнь свою»
- Эрик Берн «Игры, в которые играют люди»
- Виктор Франкл «Человек в поисках смысла»
- Фенни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»
- Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
- Даниел Киз «Таинственная история Билли Миллигана», «Цветы для Элджернона»