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#невестапишет: Даша Квиткова выбирает свадебное платье

10.02.2020

Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Никиты Добрынина выбирает свадебное платье. Даша Квиткова советуется со своими поклонниками, в каком образе стать под венец. Фото девушки в роскошных нарядах — смотрите в материале.

даша квиткова

Пара, которая образовалась в реалити «Холостяк», уже вовсю готовится к свадьбе. Даша Квиткова запустила у себя на странице в Instagram хештег #невестапишет, под которым делится организационными моментами. Первым и главным вопросом для будущей невесты становится выбор свадебного платья. 

даша квиткова

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К слову, Даша отметила, что не верит в примету, которая запрещает жениху видеть невесту в свадебном наряде до бракосочетания. Поэтому активно делится фото, выбирая «то самое» платье. 

даша квиткова

«Сегодня был мой первый приезд в салон, где я мерила свадебные платья. Не передать ощущения, тем более, что до предложения мне не особо хотелось пышных платьев на свадьбу. Сердечко разрывается от всей красоты», — написала Даша.  

даша квиткова

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