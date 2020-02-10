невестапишет: Даша Квиткова выбирает свадебное платье

Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Никиты Добрынина выбирает свадебное платье. Даша Квиткова советуется со своими поклонниками, в каком образе стать под венец. Фото девушки в роскошных нарядах — смотрите в материале.

Пара, которая образовалась в реалити «Холостяк», уже вовсю готовится к свадьбе. Даша Квиткова запустила у себя на странице в Instagram хештег #невестапишет, под которым делится организационными моментами. Первым и главным вопросом для будущей невесты становится выбор свадебного платья.

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К слову, Даша отметила, что не верит в примету, которая запрещает жениху видеть невесту в свадебном наряде до бракосочетания. Поэтому активно делится фото, выбирая «то самое» платье.

«Сегодня был мой первый приезд в салон, где я мерила свадебные платья. Не передать ощущения, тем более, что до предложения мне не особо хотелось пышных платьев на свадьбу. Сердечко разрывается от всей красоты», — написала Даша.

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