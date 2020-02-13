Григорий Решетник рассказал о подарках для своей жены

Одним из самых сложных экзаменов для мужчины является выбор подарка для любимой жены. Безусловно, мужчина от одного праздника к другому должен подумать заранее над тем, что презентовать. Как удивляет свою супругу ведущий романтического проекта страны «Холостяк» Григорий Решетник — читайте в материале.

Григорий Решетник поделился с сайтом STB.UA, как поздравляет и удивляет свою женщину. Выбор подарка всегда проходит ответственно и волнительно. Ведь главным остается желание радовать любимую. Мужчина планирует подарок и само поздравление заранее. Идеи черпает от своей жены, ведь считает, что любая девушка скрыто говорит о своих желаниях.

«Поверьте, девушки, мужчины всегда думают о том, как вас удивить! А девушки всегда намекают: то покажут в социальных сетях фотографию, то в журнале или книге сделают закладку. Может смотреть программу по ТВ и комментировать, как стильно одета девушка», – отметил ведущий.

Когда пара отправляется на шоппинг, то супруга ведущего всегда оставляет право выбора мужчине. Она намекнет, постарается указать на желаемый подарок, что вовремя подхватит и зафиксирует муж.

«Когда мы только начинали встречаться с Кристиной, я делал классические ошибки, а именно начинал с мягких игрушек в качестве подарка», – говорит мужчина. Парням еще советского поколения кажется, что мягкие игрушки – это красота. Возможно, это потому, что ранее мягкие игрушки были дефицитом. Но сейчас магазины переполнены изобилием разных мягких игрушек. Первый и последний раз Григорий презентовал такой подарок своей жене более 10 лет назад. Сейчас понимает, что это было не лучшим подарком. Даже несмотря на то, что реакция жены Кристины была доброй, Григорий понял, что больше таких подарков делать не будет.

«Подарки в виде мягких игрушек девушкам напоминают детство. Некоторые воспринимают это болезненно. Каждая хочет быть взрослой и самостоятельной, поэтому советую исключить мягкие игрушки из списка возможных подарков», – рекомендует Григорий Решетник.

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Ведущий проекта «Холостяк» считает, что для девушек вещей в гардеробе много не бывает. Сюда же относятся ювелирные украшения, парфюмы, красивые часы, сумки и все, что связано с красотой. Поэтому старается делать спонтанные покупки из вышеперечисленного. Также Григорий дарит путешествия, которые планирует и пытается сохранить в 100% тайне. От экстремальных подарков ведущий отказывается. Они несут огромную ответственность и опасность. Взамен выбирает ужин в ресторане.

И конечно же, важным остается сопровождение любого подарка цветами. Григорий относит букеты к классике, которая обязательно должна присутствовать не только на дне рождения, а и в самый обычный день. В праздники ведущий радует супругу самыми красивыми цветами.

Фото: Instagram Григория Решетника

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