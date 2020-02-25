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Дневной макияж от Даши Квитковой
25.02.2020
Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Даша Квиткова собрала большее 800 тысяч поклонников. Девушка диктует правила красоты, моды и макияжа. Какой дневной макияж делает себе Даша Квиткова и как готовит кожу к косметике — узнайте в материале.
- Любой качественный макияж требует подготовленной кожи. Ее необходимо в первую очередь увлажнить и выровнять. Для этого используйте сыворотку или масло холодного отжима. Дайте пару минут впитаться веществам.
- Далее девушка локально наносит тональную основу: под глаза, на нос, лоб и проблемные зоны. Тон фиксируется пудрой, которую Даша растушевывает большой кистью.
- Сухим скульптором девушка подводит скулы, подвижное веко и линию подбородка.
- Брови прорисовывает щеточкой, закрашивая пробелы тенями.
- Линию роста ресниц Даша прорисовывает механическим карандашом, растушевывая стрелку кистью. На подвижное веко пальчиком наносит коричневые тени. Ресницы подкручивает тушью.
- Губы Даша подводит карандашом оттенком темнее натурального тона.
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