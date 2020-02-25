Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Даша Квиткова собрала большее 800 тысяч поклонников. Девушка диктует правила красоты, моды и макияжа. Какой дневной макияж делает себе Даша Квиткова и как готовит кожу к косметике — узнайте в материале.

Любой качественный макияж требует подготовленной кожи. Ее необходимо в первую очередь увлажнить и выровнять. Для этого используйте сыворотку или масло холодного отжима. Дайте пару минут впитаться веществам.

Далее девушка локально наносит тональную основу: под глаза, на нос, лоб и проблемные зоны. Тон фиксируется пудрой, которую Даша растушевывает большой кистью.

Сухим скульптором девушка подводит скулы, подвижное веко и линию подбородка.

Брови прорисовывает щеточкой, закрашивая пробелы тенями.

Линию роста ресниц Даша прорисовывает механическим карандашом, растушевывая стрелку кистью. На подвижное веко пальчиком наносит коричневые тени. Ресницы подкручивает тушью.

Губы Даша подводит карандашом оттенком темнее натурального тона.

Больше по теме: Наряды победительниц всех сезонов проекта «Холостяк»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 26 Дек 2019 в 3:27 PST

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ