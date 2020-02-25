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Дневной макияж от Даши Квитковой

25.02.2020

Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Даша Квиткова собрала большее 800 тысяч поклонников. Девушка диктует правила красоты, моды и макияжа. Какой дневной макияж делает себе Даша Квиткова и как готовит кожу к косметике — узнайте в материале. 

  • Любой качественный макияж требует подготовленной кожи. Ее необходимо в первую очередь увлажнить и выровнять. Для этого используйте сыворотку или масло холодного отжима. Дайте пару минут впитаться веществам.
  • Далее девушка локально наносит тональную основу: под глаза, на нос, лоб и проблемные зоны. Тон фиксируется пудрой, которую Даша растушевывает большой кистью.

даша квиткова

  • Сухим скульптором девушка подводит скулы, подвижное веко и линию подбородка. 
  • Брови прорисовывает щеточкой, закрашивая пробелы тенями.

даша квиткова

  • Линию роста ресниц Даша прорисовывает механическим карандашом, растушевывая стрелку кистью. На подвижное веко пальчиком наносит коричневые тени. Ресницы подкручивает тушью. 
  • Губы Даша подводит карандашом оттенком темнее натурального тона. 

даша квиткова

Больше по теме: Наряды победительниц всех сезонов проекта «Холостяк»

 

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Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

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