6 марта стартует самый романтический проект Украины – Холостяк 10 сезон. Главный герой Макс Михайлюк прилетел из солнечного Майами, чтобы найти на родине свою вторую половинку. В его прошлом было много разочарований: любимая девушка жестоко предала его. Но несмотря на разбитое сердце, он снова готов окунуться в пучину страстей. Сможет ли неземной холостяк найти новую любовь? Это вы узнаете в 10 сезоне проекта Холостяк 2020 уже с 6 марта на телеканале СТБ.

Video: Когда выйдет Холостяк 10 сезон? Смотрите на СТБ с 6 марта Смотреть онлайн Холостяк 10 сезон Промо выпуск от 06 марта 2020. Последний выпуск Холостяк 2020 от 06.03.2020