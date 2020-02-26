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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Когда выйдет Холостяк 10 сезон? Смотрите на СТБ с 6 марта

26.02.2020

6 марта стартует самый романтический проект Украины – Холостяк 10 сезон. Главный герой Макс Михайлюк прилетел из солнечного Майами, чтобы найти на родине свою вторую половинку. В его прошлом было много разочарований: любимая девушка жестоко предала его. Но несмотря на разбитое сердце, он снова готов окунуться в пучину страстей. Сможет ли неземной холостяк найти новую любовь? Это вы узнаете в 10 сезоне проекта Холостяк 2020 уже с 6 марта на телеканале СТБ.

Video: Когда выйдет Холостяк 10 сезон? Смотрите на СТБ с 6 марта

Смотреть онлайн Холостяк 10 сезон Промо выпуск от 06 марта 2020. Последний выпуск Холостяк 2020 от 06.03.2020

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