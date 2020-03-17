Проект «Холостяк» — о чувствах и эмоциях. Здоровые отношения могут построить зрелые люди. Поэтому ведущий Григорий Решетник предложил участницам погрузиться в мир эмоциональных тонкостей. Девушки тянули листочек с эмоциями и делились своими воспоминаниями. Кто пережил сильное чувство вины, страха и беззащитности — смотрите в эксклюзивном видео!

Алена призналась, что пережила чувство вины перед бывшим мужем. На тот момент девушка зарабатывала больше, поэтому часто корила себя за то, что не дает партнеру возможности реализовать себя. Правильно ли это — рассудили соперницы.

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Лена рассказала о волнении: «Своих любимых я люблю, поэтому когда они задерживаются с работы и не берут трубки, — я испытываю волнение». Однако у всех возник вопрос: сколько их — возлюбленных?

Алина делилась чувством прощения. Но участница не откровенничала, а отметила, что Бог прощает, и она вместе с ним.

Насте попалась злость. Выяснилось, что девушка очень эмоциональна, поэтому порой может даже ударить. Нормально ли это? Поверили ли соперницы? Смотрите в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир.

Video: Как Григорий Решетник вывел участниц проекта «Холостяк»-10 на эмоции Проект Холостяк 10 сезон — о чувствах и эмоциях. Как ведущий Григорий Решетник вывел участниц Холостяк 10 на эмоции - смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска

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