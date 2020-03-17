С каждой неделей накал страстей на проекте «Холостяк»-10 растет. Девушки чувствуют конкуренцию и находят способы, как создать эмоциональную разрядку в коллективе. Уже во 2 выпуске участницы столкнулись с первыми колкими фразочками. Как Настя попыталась спровоцировать Кристину и что из этого вышло — смотрите эксклюзивное видео в материале.

На групповом свидании Кристина получила розу от Макса. Этого не ожидал никто из соперниц, ведь девушка казалась молчаливой и скрытной участницей. Однако не секрет, что «в тихом омуте водится».

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Во время свидания Холостяка и Наташи девушки собрались выпить глинтвейн, где и состоялся первый конфликт между участницами.



Video: Первые конфликты между участницами проекта «Холостяк»-10 Уже во 2 выпуске Холостяк 10 участницы столкнулись с первыми конфликтами. Как Настя попыталась спровоцировать Кристину и что из этого вышло - смотрите видео

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