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Откровение участницы реалити «Холостяк»-10 о домашнем насилии

24.03.2020

Во втором выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» участницы откровенно рассказали о прошлых отношениях. Самой шокирующей стала история Ани – девушка была жертвой домашнего насилия, о котором боялась рассказать даже самым близким. Сейчас холостячка призывает всех женщин, которые чувствуют себя несчастными, уходить из нездоровых отношений раз и навсегда и ни в коем случае не терпеть, не замалчивать проблему. Личной историей Аня также поделилась в социальной сети.

«В отношениях я боялась за свою жизнь. Мой молодой человек меня бил. Он сильно напивался, у него появлялась пассивная агрессия и, так как я была всегда рядом, он эту агрессию сливал на меня, – поделилась Аня в выпуске во время игры на откровенность. – Когда ты любишь, ты прощаешь все. Оправдываешь человека алкогольным опьянением. Ведь когда он трезвый – он совершенно другой. Он отрицал, извинялся, говорил, что больше такого не повторится. Мне зашивали голову. У меня были побои по всему телу. Я просто летала по ванной комнате. Забилась в углу рядом со стиральной машинкой и просто начала молиться. Больше всего боюсь не иметь детей и потерять свою внешность. Все, о чем просила: «Только не по лицу! Только не по животу!». Я не знала, у кого просить помощи. Не хотела травмировать своих родителей. Самый большой страх – кому-то признаться в том, что я слабая и что нуждаюсь в помощи».

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В социальной сети Аня отметила, что ей в жизни пришлось пережить три вида насилия – физическое, психологическое и сексуальное. Девушка уверена, что единственный выход из такой ситуации – уходить.  

«Что делать, если вы – жертва абьюзера? Выбор только один – бежать! Менять адреса, телефоны, удалять все контакты, даже если любите и не представляете жизни без этого человека. Потому что жизни там не будет! Это нереально сложно, потому что ты подсаживаешься, как на иглу, на эти волновые отношения. Ведь у меня была и любовь, и до гроба… Не бойтесь просить о помощи близких, родных, психологов! Профессиональная поддержка – это однозначно лучшее решение. Сейчас я отчетливо понимаю, что просить помощи не стыдно! Ни одно «я тебя люблю» не стоит ваших слез, боли и унижения», – утверждает холостячка.  

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Участница проекта «Холостяк» призывает всех женщин и девушек не позволять себе находиться в подобных отношениях, делая выбор в пользу счастливой и безопасной жизни. Выбор в пользу любви без боли.

«Выбирайте здоровые отношения. И помните… Боль порождает силу. Мы все можем быть сильными женщинами! И я по собственному выбору несу улыбку и смех, а плачу только на фильмах», – подытожила Аня.

Телеканал СТБ разделяет ценность человеческой жизни и безопасности, поддерживая женщин, которые стали жертвами насилия. Если вы пострадали от психологического, физического или сексуального насилия, мы призываем вас обратиться за помощью в полицию или на горячие линии поддержки:

Национальная горячая линия противодействия домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335;

Правительственная горячая линия для жертв домашнего насилия 1547.

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