Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImhvbG9zdHlhay5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Нікіта Добринін і Даша Квіткова відпочивають на Балі

13.01.2020

Найромантичніша пара, яка зустрілася на проєкті «Холостяк»-9, відпочиває на Балі. Нікіта Добринін і Даша Квіткова раніше розповіли про плани на Новий рік. Початок 2020-го закохані проводять на райському острові, звідки діляться яскравими фотографіями. Детальніше читайте в матеріалі.

никита добрынин и даша квиткова

Ще у Києві в ексклюзивному інтерв’ю для редакції сайту STB.UA Нікіта і Даша зізналися, що планують полетіти в теплі краї. Місцем, де пара залишиться на місяць, виявилося Балі.

никита добрынин

Вже близько тижня двоє активно діляться неймовірними знімками з тропічних місць. У перші кілька днів Нікіта зустрів своїх друзів у галасливому місті Чангу. Продовжують закохані відпочинок у тихому Убуді, де на кожному кроці веганські кафе і школи йоги.

«Прокидаємось під шум птахів і запах балі-кави», — зізнався теле- і радіоведучий.

никита добрынин

Даша вперше зайнялася серфінгом. Дівчина каже, що як тільки спробувала встати на дошку, відразу ж відчула адреналін. І жодна хвиля не змогла витягнути її на берег і зупинити.

даша квиткова

Сьогодні пара переїжджає в новий готель і незабаром поділиться новими враженнями.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить