Нікіта Добринін і Даша Квіткова відпочивають на Балі

Найромантичніша пара, яка зустрілася на проєкті «Холостяк»-9, відпочиває на Балі. Нікіта Добринін і Даша Квіткова раніше розповіли про плани на Новий рік. Початок 2020-го закохані проводять на райському острові, звідки діляться яскравими фотографіями. Детальніше читайте в матеріалі.

Ще у Києві в ексклюзивному інтерв’ю для редакції сайту STB.UA Нікіта і Даша зізналися, що планують полетіти в теплі краї. Місцем, де пара залишиться на місяць, виявилося Балі.

Вже близько тижня двоє активно діляться неймовірними знімками з тропічних місць. У перші кілька днів Нікіта зустрів своїх друзів у галасливому місті Чангу. Продовжують закохані відпочинок у тихому Убуді, де на кожному кроці веганські кафе і школи йоги.

«Прокидаємось під шум птахів і запах балі-кави», — зізнався теле- і радіоведучий.

Даша вперше зайнялася серфінгом. Дівчина каже, що як тільки спробувала встати на дошку, відразу ж відчула адреналін. І жодна хвиля не змогла витягнути її на берег і зупинити.

Сьогодні пара переїжджає в новий готель і незабаром поділиться новими враженнями.

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