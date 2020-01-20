Головний герой першого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Максим Чмерковський відзначив своє 40-річчя в Мексиці. 17 січня чоловік святкував день народження в колі сім’ї, а знімками з відпустки поділився в Instagram.

Максим Чмерковський відкрито показує своє кохання до дружини. Особисте життя двоє не приховують, адже прихильники думки, що щастя не зможе зруйнувати жодна камера. Свій день народження чоловік провів із коханою в Мексиці, де відсвяткував 40-річчя під шум хвиль.

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Опублікувавши знімок з Петою, Макс зізнався, що всьому заслуга його коханої. «Я вражений кількістю любові, яку я отримав сьогодні. Це був особливий день».

Чмерковський також зазначив, що саме дружина зробила його кращим: «Я не можу дочекатися, щоб провести залишок свого життя з тобою. Спасибі за все, що сталося, і за все, що станеться. Я кохаю тебе кожною клітиною мого тіла».

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