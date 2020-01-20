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40-річчя в Мексиці: Максим Чмерковський відсвяткував день народження

20.01.2020

Головний герой першого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Максим Чмерковський відзначив своє 40-річчя в Мексиці. 17 січня чоловік святкував день народження в колі сім’ї, а знімками з відпустки поділився в Instagram.

максим чмерковский

Максим Чмерковський відкрито показує своє кохання до дружини. Особисте життя двоє не приховують, адже прихильники думки, що щастя не зможе зруйнувати жодна камера. Свій день народження чоловік провів із коханою в Мексиці, де відсвяткував 40-річчя під шум хвиль.

максим чмерковский

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Опублікувавши знімок з Петою, Макс зізнався, що всьому заслуга його коханої. «Я вражений кількістю любові, яку я отримав сьогодні. Це був особливий день».

Чмерковський також зазначив, що саме дружина зробила його кращим: «Я не можу дочекатися, щоб провести залишок свого життя з тобою. Спасибі за все, що сталося, і за все, що станеться. Я кохаю тебе кожною клітиною мого тіла».

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