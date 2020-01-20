Топ-25 книг від переможниці «Холостяк»-8 Іванки
20.01.2020
Вже 9 сезонів поспіль Холостяки доводять, що найбільше їм подобаються розумні дівчата. А знання, мудрість та культуру завжди можна віднайти в надійному джерелі – книжці. Що читає переможниця «Холостяк»-8 Іванка – дізнайтеся в матеріалі.
Іванка завжди вирізнялася своєю стриманістю й розсудливістю. Такі риси не залишили Рождена байдужим. Загадковість і багатий внутрішній світ спонукали Холостяка ще більше звертати увагу на дівчину. В результаті чоловік зробив свій головний вибір, подарувавши каблучку Іванці. Та це й не дивно, адже, окрім гарної зовнішності, вона поєднала у собі розум, інтелект і мудрість. У своєму Instagram дівчина поділилася топ-25 книжок.
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- Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита»
- Федір Достоєвський «Злочин і кара»
- Еріх Марія Ремарк «Три товариші»
- Віктор Гюго «Собор Паризької Богоматері»
- Вільям Шекспір «Гамлет, принц Данський»
- Джек Лондон «Біле Ікло»
- Рей Бредбері «Кульбабове вино»
- Ґабрієль Ґарсія Маркес «Сто років самотності»
- Оскар Вайльд «Портрет Доріана Грея»
- Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
- Павлюк Ілларіон «Білий попіл»
- Ольга Фреймут «Де їсть і з ким спить Фреймут»
- Кейт Феррацці «Ніколи не їжте наодинці»
- Джейн Остін «Гордість та упередження»
- Регіна Бретт «Бог ніколи не моргає»
- Емілі Нагоскі «Як хоче жінка?»
- Жан Бодріяр «Симулякри і симуляція»
- Філ Найт «Продавець взуття»
- Мейсон Каррі «Режим генія. Розпорядок дня великих людей»
- Валерій Синельников «Возлюби свою хворобу»
- Ерік Берн «Ігри, у які грають люди»
- Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу»
- Фенні Флегг «Смажені зелені помідори в кафе Зупинка»
- Річард Бах «Чайка на ім‘я Джонатан Лівінгстон»
- Деніел Кіз «Таємнича історія Біллі Міллігана», «Квіти для Елджернона»
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