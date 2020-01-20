Топ-25 книг від переможниці «Холостяк»-8 Іванки

Вже 9 сезонів поспіль Холостяки доводять, що найбільше їм подобаються розумні дівчата. А знання, мудрість та культуру завжди можна віднайти в надійному джерелі – книжці. Що читає переможниця «Холостяк»-8 Іванка – дізнайтеся в матеріалі.

Іванка завжди вирізнялася своєю стриманістю й розсудливістю. Такі риси не залишили Рождена байдужим. Загадковість і багатий внутрішній світ спонукали Холостяка ще більше звертати увагу на дівчину. В результаті чоловік зробив свій головний вибір, подарувавши каблучку Іванці. Та це й не дивно, адже, окрім гарної зовнішності, вона поєднала у собі розум, інтелект і мудрість. У своєму Instagram дівчина поділилася топ-25 книжок.

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Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита» Федір Достоєвський «Злочин і кара» Еріх Марія Ремарк «Три товариші» Віктор Гюго «Собор Паризької Богоматері» Вільям Шекспір «Гамлет, принц Данський» Джек Лондон «Біле Ікло» Рей Бредбері «Кульбабове вино» Ґабрієль Ґарсія Маркес «Сто років самотності» Оскар Вайльд «Портрет Доріана Грея» Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц» Павлюк Ілларіон «Білий попіл» Ольга Фреймут «Де їсть і з ким спить Фреймут» Кейт Феррацці «Ніколи не їжте наодинці» Джейн Остін «Гордість та упередження» Регіна Бретт «Бог ніколи не моргає» Емілі Нагоскі «Як хоче жінка?» Жан Бодріяр «Симулякри і симуляція» Філ Найт «Продавець взуття» Мейсон Каррі «Режим генія. Розпорядок дня великих людей» Валерій Синельников «Возлюби свою хворобу» Ерік Берн «Ігри, у які грають люди» Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу» Фенні Флегг «Смажені зелені помідори в кафе Зупинка» Річард Бах «Чайка на ім‘я Джонатан Лівінгстон» Деніел Кіз «Таємнича історія Біллі Міллігана», «Квіти для Елджернона»

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