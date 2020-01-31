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Григорій Решетник більше розповів про Холостяка 10 сезону
6 березня на СТБ стартує довгоочікуваний 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став пілот і власник льотної школи в Майамі — Макс. Напередодні прем’єри ведучий проєкту Григорій Решетник поділився враженнями від знайомства з Холостяком, а також зізнався, чим здивує новий сезон. Детальніше читайте в матеріалі.
«З Максом ми відразу подружилися, бо дуже близькі духом. У нього палкий характер і у спілкуванні відразу відчувається темперамент, його вогонь, насамперед у ставленні до дівчат. На якомусь етапі, я впевнений, учасниці поголовно будуть зачаровані енергетикою нашого «неземного» Холостяка (посміхається. — Прим. ред.), — поділився ведучий проєкту. — Він класний, він справжній, і водночас дуже розважливий і глибокий».
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Також ведучий зізнався, що в 10 сезоні на глядачів «Холостяка» чекають дуже несподівані повороти.
«Це буде відбуватися і на побаченнях, і під час спілкування тет-а-тет. Не секрет, що багато учасниць переглядали попередні сезони, до чогось готувалися. Але тут все залежить тільки від рішень самого Холостяка», — розповів Григорій Решетник.