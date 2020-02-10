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#невестапишет: Даша Квіткова обирає весільну сукню

10.02.2020

Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Нікіти Добриніна вибирає весільну сукню. Даша Квіткова радиться зі своїми шанувальниками, в якому образі стати під вінець. Фото дівчини в розкішному вбранні — дивіться в матеріалі.

даша квиткова

Пара, яка утворилася в реаліті «Холостяк», вже щосили готується до весілля. Даша Квіткова запустила у себе на сторінці в Instagram хештег #невестапишет, під яким ділиться організаційними моментами. Першим і головним питанням для майбутньої нареченої стає вибір весільної сукні.

даша квиткова

Більше на тему: Нікіта Добринін і Даша Квіткова звернулися до нового Холостяка-10

До слова, Даша зазначила, що не вірить у прикмету, яка забороняє нареченому бачити наречену у весільному вбранні до одруження. Тому активно ділиться фото, обираючи «ту саму» сукню.

даша квиткова

«Сьогодні був мій перший приїзд у салон, де я приміряла весільні сукні. Не передати відчуття, тим паче, що до пропозиції мені не дуже хотілося пишних суконь на весілля. Сердечко розривається від всієї краси», — написала Даша.

даша квиткова

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