невестапишет: Даша Квіткова обирає весільну сукню

Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Нікіти Добриніна вибирає весільну сукню. Даша Квіткова радиться зі своїми шанувальниками, в якому образі стати під вінець. Фото дівчини в розкішному вбранні — дивіться в матеріалі.

Пара, яка утворилася в реаліті «Холостяк», вже щосили готується до весілля. Даша Квіткова запустила у себе на сторінці в Instagram хештег #невестапишет, під яким ділиться організаційними моментами. Першим і головним питанням для майбутньої нареченої стає вибір весільної сукні.

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До слова, Даша зазначила, що не вірить у прикмету, яка забороняє нареченому бачити наречену у весільному вбранні до одруження. Тому активно ділиться фото, обираючи «ту саму» сукню.

«Сьогодні був мій перший приїзд у салон, де я приміряла весільні сукні. Не передати відчуття, тим паче, що до пропозиції мені не дуже хотілося пишних суконь на весілля. Сердечко розривається від всієї краси», — написала Даша.

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