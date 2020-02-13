Григорій Решетник розповів про подарунки для своєї дружини

Одним із найскладніших іспитів для чоловіка є вибір подарунка для коханої дружини. Безумовно, чоловік від одного свята до іншого повинен подумати заздалегідь над тим, що презентувати. Як дивує свою дружину ведучий романтичного проєкту країни «Холостяк» Григорій Решетник — читайте в матеріалі.

Григорій Решетник поділився з редакцією STB.UA, як вітає і дивує свою дружину. Вибір подарунка завжди відповідальний і хвилюючий. Адже головним залишається бажання радувати кохану. Чоловік планує подарунок і привітання заздалегідь. Ідеї ​​черпає від своєї дружини, адже вважає, що будь-яка дівчина приховано говорить про свої бажання.

«Повірте, дівчата, чоловіки завжди думають про те, як вас здивувати! А дівчата завжди натякають: то покажуть в соціальних мережах фотографію, то в журналі або книжці зроблять закладку. Може дивитися програму по ТБ і коментувати, як стильно одягнена дівчина», — зазначив ведучий.

Коли пара відправляється на шопінг, то дружина ведучого завжди залишає право вибору чоловікові. Вона натякне, спробує вказати на бажаний подарунок, що вчасно підхопить і зафіксує чоловік.

«Коли ми тільки починали зустрічатися з Христиною, я робив класичні помилки, а саме починав з м’яких іграшок», — каже чоловік. Хлопцям ще радянського покоління здається, що м’які іграшки — це краса. Можливо, це тому, що раніше м’які іграшки були дефіцитом. Але зараз магазини переповнені різними м’якими іграшками. Вперше і востаннє Григорій презентував такий подарунок своїй дружині понад 10 років тому. Зараз розуміє, що це був не найкращий подарунок. Навіть незважаючи на те, що реакція дружини Христини була доброю, Григорій зрозумів, що більше таких подарунків робити не буде.

«Подарунки у вигляді м’яких іграшок дівчатам нагадують дитинство. Деякі сприймають це болісно. Кожна хоче бути дорослою і самостійною, тому раджу виключити м’які іграшки зі списку можливих подарунків», — рекомендує Григорій Решетник.

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Ведучий проєкту «Холостяк» вважає, що для дівчат речей в гардеробі багато не буває. Сюди ж зараховуємо ювелірні прикраси, парфуми, красивий годинник, сумки і все, що пов’язано з красою. Тому він воліє придбати щось із цього. Також Григорій дарує подорожі, які планує і намагається зберегти в 100% таємниці. Від екстремальних подарунків ведучий відмовляється. Вони несуть величезну відповідальність і небезпеку. Натомість обирає вечерю в ресторані.

І звичайно ж, важливим залишається супровід будь-якого подарунка квітами. Григорій зараховує букети до класики, яка обов’язково має бути не лише на дні народженні, а й у звичайний день. У свята ведучий радує дружину найкрасивішими квітами.

Фото: Instagram Григорія Решетника

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