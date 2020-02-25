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Денний макіяж від Даші Квіткової

25.02.2020

Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Даша Квіткова зібрала більше 800 тисяч шанувальників. Дівчина диктує правила краси, моди і макіяжу. Який денний макіяж робить собі Даша Квіткова та як готує шкіру до косметики — дізнайтеся в матеріалі.

  • Будь-який якісний макіяж вимагає підготовленої шкіри. Її необхідно в першу чергу зволожити і вирівняти. Для цього використовуйте сироватку або масло холодного віджиму. Дайте пару хвилин, шкіра поглинула речовину.
  • Далі дівчина наносить локально тональну основу: під очі, на ніс, лоб і проблемні зони. Тон фіксується пудрою, яку Даша розтушовує великим пензлем.

даша квиткова

  • Сухим скульптором дівчина підводить вилиці, рухливі повіки і лінію підборіддя.
  • Брови промальовує щіточкою, зафарбовуючи прогалини тінями.

даша квиткова

  • Лінію росту вій Даша промальовує механічним олівцем, розтушовує стрілку пензлем. На рухливе віко пальчиком наносить коричневі тіні. Вії підкручує тушшю.
  • Губи Даша підводить олівцем відтінком темніше за натуральний тон.

даша квиткова

Більше на тему: Вбрання переможниць усіх сезонів проєкту «Холостяк»

 

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Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

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