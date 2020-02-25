Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Даша Квіткова зібрала більше 800 тисяч шанувальників. Дівчина диктує правила краси, моди і макіяжу. Який денний макіяж робить собі Даша Квіткова та як готує шкіру до косметики — дізнайтеся в матеріалі.

Будь-який якісний макіяж вимагає підготовленої шкіри. Її необхідно в першу чергу зволожити і вирівняти. Для цього використовуйте сироватку або масло холодного віджиму. Дайте пару хвилин, шкіра поглинула речовину.

Далі дівчина наносить локально тональну основу: під очі, на ніс, лоб і проблемні зони. Тон фіксується пудрою, яку Даша розтушовує великим пензлем.

Сухим скульптором дівчина підводить вилиці, рухливі повіки і лінію підборіддя.

Брови промальовує щіточкою, зафарбовуючи прогалини тінями.

Лінію росту вій Даша промальовує механічним олівцем, розтушовує стрілку пензлем. На рухливе віко пальчиком наносить коричневі тіні. Вії підкручує тушшю.

Губи Даша підводить олівцем відтінком темніше за натуральний тон.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 26 Дек 2019 в 3:27 PST

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