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Денний макіяж від Даші Квіткової
25.02.2020
Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Даша Квіткова зібрала більше 800 тисяч шанувальників. Дівчина диктує правила краси, моди і макіяжу. Який денний макіяж робить собі Даша Квіткова та як готує шкіру до косметики — дізнайтеся в матеріалі.
- Будь-який якісний макіяж вимагає підготовленої шкіри. Її необхідно в першу чергу зволожити і вирівняти. Для цього використовуйте сироватку або масло холодного віджиму. Дайте пару хвилин, шкіра поглинула речовину.
- Далі дівчина наносить локально тональну основу: під очі, на ніс, лоб і проблемні зони. Тон фіксується пудрою, яку Даша розтушовує великим пензлем.
- Сухим скульптором дівчина підводить вилиці, рухливі повіки і лінію підборіддя.
- Брови промальовує щіточкою, зафарбовуючи прогалини тінями.
- Лінію росту вій Даша промальовує механічним олівцем, розтушовує стрілку пензлем. На рухливе віко пальчиком наносить коричневі тіні. Вії підкручує тушшю.
- Губи Даша підводить олівцем відтінком темніше за натуральний тон.
Більше на тему: Вбрання переможниць усіх сезонів проєкту «Холостяк»
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