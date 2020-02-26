6 березня стартує найромантичніший проєкт України – Холостяк 10 сезон. Головний герой Макс Михайлюк прилетів з сонячного Маямі, щоб знайти на батьківщині свою другу половинку. В його минулому було багато розчарувань: кохана дівчина зрадила йому. Але незважаючи на розбите серце, він знову готовий зануритися у вир пристрасті. Чи зможе неземний холостяк знайти нове кохання? Це ви дізнаєтеся в 10 сезоні проєкту Холостяк 2020 вже з 6 березня на телеканалі СТБ.

Video: Коли вийде Холостяк 10 сезон? Дивіться на СТБ з 6 березня Дивитись онлайн Холостяк 10 сезон Промо випуск від 06 березня 2020. Останній випуск Холостяк 2020 від 06.03.2020