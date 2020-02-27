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Який Холостяк вам підійде?
27.02.2020
Холостяком 10-го сезону став пілот Макс Михайлюк. 6 березня ми побачимо, як чоловік почне будувати свої стосунки на проєкті. А ось деякі з дев’яти головних героїв попередніх сезонів успішно створили свої сім’ї. Всі вони різні, починаючи від спортсменів, танцюристів і закінчуючи відомими співаками та навіть принцами. Давайте ж перевіримо, з ким із дев’яти Холостяків ви змогли б успішно побудувати кохання?
Більше на тему: Особисте життя головних героїв проєкту «Холостяк»
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