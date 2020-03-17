Проєкт «Холостяк» — про почуття й емоції. Здорові стосунки можуть побудувати зрілі люди. Тому ведучий Григорій Решетник запропонував учасницям зануритися у світ емоційних тонкощів. Дівчата тягнули папірець з емоціями і ділилися своїми спогадами. Хто пережив сильне почуття провини, страху і беззахисності — дивіться в ексклюзивному відео!

Альона зізналася, що пережила почуття провини перед колишнім чоловіком. На той момент дівчина заробляла більше, тому часто картала себе за те, що не дає партнеру можливості реалізувати себе. Чи правильно це — розсудили суперниці.

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Олена розповіла про хвилювання: «Своїх коханих я люблю, тому коли вони затримуються з роботи і не беруть слухавку, — я відчуваю хвилювання». Однак у всіх виникло питання: скільки їх — коханих?

Аліна поділилася почуттям прощення. Але учасниця не була відвертою, а зазначила, що Бог прощає, і вона разом з ним.

Насті попалася злість. З’ясувалося, що дівчина дуже емоційна, тому часом може навіть вдарити. Чи нормально це? Чи повірили суперниці? Дивіться в ексклюзивному відео, яке не увійшло в ефір.

Video: Як Григорій Решетник вивів учасниць проєкту «Холостяк»-10 на емоції Проєкт Холостяк 10 сезон - про почуття й емоції. Як ведучий Григорій Решетник вивів учасниць Холостяк 10 на емоції - дивіться ексклюзивне відео з 2 випуски

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