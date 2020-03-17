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Перші конфлікти між учасницями проєкту «Холостяк»-10

17.03.2020

З кожним тижнем загострення пристрастей на проєкті «Холостяк»-10 зростає. Дівчата відчувають конкуренцію і знаходять способи, як створити емоційну розрядку в колективі. Вже у 2 випуску учасниці зіткнулися з першими гострими фразочками. Як Настя спробувала спровокувати Христину і що з цього вийшло — дивіться ексклюзивне відео в матеріалі.

участницы холостяк 10

На груповому побаченні Христина отримала троянду від Макса. Цього не очікував ніхто з суперниць, адже дівчина здавалася мовчазною і сором’язливою учасницею. Однак не секрет, що «в тихому болоті водиться».

Більше на тему: Пані удача: як Лєна зібрала всі призи на проєкті «Холостяк»-10 і поїхала додому

Під час побачення Холостяка і Наташі дівчата зібралися випити глінтвейн, де і відбувся перший конфлікт між учасницями.

Video: Перші конфлікти між учасницями проєкту «Холостяк»-10

Вже у 2 випуску Холостяк 10 учасниці зіткнулися з першими конфліктами. Як Настя спробувала спровокувати Христину і що з цього вийшло - дивіться відео

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