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Який Холостяк вам підійде?

24.03.2020

Холостяком 10-го сезону став пілот Макс Михайлюк. 27 березня ми побачимо, як чоловік продовжує будувати свої стосунки на проєкті. А ось деякі з дев’яти головних героїв попередніх сезонів успішно створили свої сім’ї. Всі вони різні, починаючи від спортсменів, танцюристів і закінчуючи відомими співаками та навіть принцами. Давайте ж перевіримо, з ким із дев’яти Холостяків ви змогли б успішно побудувати кохання?

холостяк 9

Більше на тему: Особисте життя головних героїв проєкту «Холостяк»

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