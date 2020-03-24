Одкровення учасниці реаліті «Холостяк»-10 про домашнє насильство

У другому випуску романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 учасниці відверто розповіли про минулі стосунки. Найбільш шокуючою стала історія Ані — дівчина була жертвою домашнього насильства, про який боялася розповісти навіть найближчим. Зараз холостячка закликає всіх жінок, які відчувають себе нещасними, йти з нездорових відносин раз і назавжди і ні в якому разі не терпіти, не замовчувати проблему. Особистою історією Аня також поділилася у соціальній мережі.

«У стосунках я боялася за своє життя. Мій молодий чоловік мене бив. Він сильно напивався, у нього з’являлася пасивна агресія і, через те, що я була завжди поруч, він цю агресію зливав на мене, — поділилася Аня у випуску під час гри на відвертість. — Коли ти кохаєш, ти прощаєш все. Виправдовуєш людину алкогольним сп’янінням. Адже коли він тверезий — він зовсім інший. Він заперечував, вибачався, казав, що більше такого не повториться. Мені зашивали голову. У мене були побої по всьому тілу. Я просто літала по ванній кімнаті. Забивалася в кутку поряд із пральною машинкою і просто починала молитися. Найбільше боюся не мати дітей і втратити свою зовнішність. Все, про що просила: «Тільки не по обличчю! Тільки не по животу!» Я не знала, у кого просити допомоги. Не хотіла травмувати своїх батьків. Найбільший страх — комусь зізнатися в тому, що я слабка і що потребую допомоги».

Больше по теме: Про професію, мистецтво та соціальні мережі: розмова Холостяка Макса Михайлюка та Анни

У соціальній мережі Аня зазначила, що їй у житті довелося пережити три види насильства — фізичне, психологічне і сексуальне. Дівчина впевнена, що єдиний вихід із такої ситуації — йти.

«Що робити, якщо ви — жертва абьюзера? Вибір тільки один — бігти! Міняти адреси, телефони, видаляти всі контакти, навіть якщо любите і не уявляєте життя без цієї людини. Тому що життя там не буде! Це нереально складно, тому що ти підсаджуєшся, як на голку, на ці хвильові відносини. Адже у мене були і кохання, і до гробу… Не бійтеся просити про допомогу близьких, рідних, психологів! Професійна підтримка — це однозначно найкраще рішення. Зараз я чітко розумію, що просити про допомогу не соромно! Жодне «я тебе люблю» не варте ваших сліз, болю і приниження», — стверджує холостячка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Учасниця проєкту «Холостяк» закликає всіх жінок і дівчат не дозволяти собі перебувати в таких стосунках, роблячи вибір на користь щасливого і безпечного життя. Вибір на користь кохання без болю.

«Вибирайте здорові стосунки. І пам’ятайте… Біль породжує силу. Ми всі можемо бути сильними жінками! І я за власним вибором несу посмішку і сміх, а плачу тільки на фільмах», — підсумувала Анна.

Телеканал СТБ розділяє цінність людського життя і безпеки, підтримуючи жінок, які стали жертвами насильства. Якщо ви постраждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, ми закликаємо вас звернутися по допомогу в поліцію або на гарячі лінії підтримки:

Національна гаряча лінія протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 0 800 500 335;

Урядова гаряча лінія для жертв домашнього насильства 1547.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ