Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImhvbG9zdHlhay5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Одкровення учасниці реаліті «Холостяк»-10 про домашнє насильство

24.03.2020

У другому випуску романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 учасниці відверто розповіли про минулі стосунки. Найбільш шокуючою стала історія Ані — дівчина була жертвою домашнього насильства, про який боялася розповісти навіть найближчим. Зараз холостячка закликає всіх жінок, які відчувають себе нещасними, йти з нездорових відносин раз і назавжди і ні в якому разі не терпіти, не замовчувати проблему. Особистою історією Аня також поділилася у соціальній мережі.

«У стосунках я боялася за своє життя. Мій молодий чоловік мене бив. Він сильно напивався, у нього з’являлася пасивна агресія і, через те, що я була завжди поруч, він цю агресію зливав на мене, — поділилася Аня у випуску під час гри на відвертість. — Коли ти кохаєш, ти прощаєш все. Виправдовуєш людину алкогольним сп’янінням. Адже коли він тверезий — він зовсім інший. Він заперечував, вибачався, казав, що більше такого не повториться. Мені зашивали голову. У мене були побої по всьому тілу. Я просто літала по ванній кімнаті. Забивалася в кутку поряд із пральною машинкою і просто починала молитися. Найбільше боюся не мати дітей і втратити свою зовнішність. Все, про що просила: «Тільки не по обличчю! Тільки не по животу!» Я не знала, у кого просити допомоги. Не хотіла травмувати своїх батьків. Найбільший страх — комусь зізнатися в тому, що я слабка і що потребую допомоги».

Больше по теме: Про професію, мистецтво та соціальні мережі: розмова Холостяка Макса Михайлюка та Анни

У соціальній мережі Аня зазначила, що їй у житті довелося пережити три види насильства — фізичне, психологічне і сексуальне. Дівчина впевнена, що єдиний вихід із такої ситуації — йти.

«Що робити, якщо ви — жертва абьюзера? Вибір тільки один — бігти! Міняти адреси, телефони, видаляти всі контакти, навіть якщо любите і не уявляєте життя без цієї людини. Тому що життя там не буде! Це нереально складно, тому що ти підсаджуєшся, як на голку, на ці хвильові відносини. Адже у мене були і кохання, і до гробу… Не бійтеся просити про допомогу близьких, рідних, психологів! Професійна підтримка — це однозначно найкраще рішення. Зараз я чітко розумію, що просити про допомогу не соромно! Жодне «я тебе люблю» не варте ваших сліз, болю і приниження», — стверджує холостячка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Учасниця проєкту «Холостяк» закликає всіх жінок і дівчат не дозволяти собі перебувати в таких стосунках, роблячи вибір на користь щасливого і безпечного життя. Вибір на користь кохання без болю.

«Вибирайте здорові стосунки. І пам’ятайте… Біль породжує силу. Ми всі можемо бути сильними жінками! І я за власним вибором несу посмішку і сміх, а плачу тільки на фільмах», — підсумувала Анна.

Телеканал СТБ розділяє цінність людського життя і безпеки, підтримуючи жінок, які стали жертвами насильства. Якщо ви постраждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, ми закликаємо вас звернутися по допомогу в поліцію або на гарячі лінії підтримки:

Національна гаряча лінія протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 0 800 500 335;

Урядова гаряча лінія для жертв домашнього насильства 1547.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить